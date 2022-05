Esensmana : boutique ésotérique d’objets spirituels apportant du bien-être et des ondes positives

Lithotérapie: Le pouvoir des pierres et les bienfaits émotionnels.

Apportez du bien-être et attirez les ondes positives dans votre quotidien que ce soit chez vous ou sur vous grâce à nos bijoux et objets spirituels. Notre boutique ésotérique est spécialisée dans la création d’objets artisanaux pour la plupart élaborés à Aix-les-bains dans notre chalet atelier. Nous proposons des produits qui ont du sens avec des pierres naturelles et précieuses proposant une myriade de bienfaits. Nous associons à tout cela de la géométrie sacrée ou symbole sacré comme des objets et bijoux avec une symbolique forte comme la fleur de vie ou l’arbre de vie.

L’orgonite, notre première spécialité (pyramide orgonite, pendentif orgonite, orgone de poche, pendule orgonite)

Notre spécialité est le travail de l’orgonite sous forme d’orgone de poche, de pendentifs ou de pyramide orgonite. L’orgone est un objet à fort pouvoir vibratoire qui est constitué de résine, de pierres précieuses naturelles en plus d’un élément métallique sous forme de fil de cuivre, Métatron, Graine de vie, Fleur de vie, etc. L’orgonite à un pouvoir protecteur et sert souvent de barrière contre les ondes électromagnétiques et ondes néfastes /négatives. Découvrez tous les autres bienfaits de l’orgone qui varient en fonction des pierres naturelles et des symboles sacrés que l’on pourra insérer à l’intérieur ou apposer à l’extérieur. Esensmana contribue à éveiller votre corps et votre esprit.

« C’est par le bien-faire que se crée le bien-être »